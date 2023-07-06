"كابسارك السعودى" يحصل على جائزتين عالميتين  من "أوبك" 

حصل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) على جائزتين عالميتين مرموقتين خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر أوبك الدولي الذى بدأ فعالياتة أمس الأول بالعاصمة النمساوية فيينا.



وحصل كابسارك خلال المؤتمرعلى جائزة أوبك لأفضل مركز لبحوث الطاقة تقديرًا لدوره البارز وجهوده المثمرة في إنتاج البحوث القيّمة التي تُسهم في تشكيل الحوار العام حول القضايا بالغة الأهمية في مجال الطاقة، كما حصل المركز على جائزة أوبك العلمية لأفضل ورقة بحثية في مجال الطاقة لعام 2023 التي أجراها نائب الرئيس للمعرفة والتحليل المكلّف أكسل بيريو وفريقه من الباحثين، حصّة المطيري وجيمس سميث، حول الدراسة المتعلقة باستقرار أسواق النفط. وقد تسلّم أكسل بيريو الجائزة نيابة عن فريقه. تُعدّ الجائزتان البادرة الأولى من نوعها التي تمنح فيها منظمة أوبك هذا النوع من الجوائز.



وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن الباحثين فى كابسارك حصلوا على هاتين الجائزتين عن جدارة واستحقاق في ظل أجواء المنافسة الشديدة، خاصة وأن المركز أصبح يتبوأ مكانة مرموقة عالميًا في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا الطاقة والاستدامة، ويُعد شريكًا موثوقًا للعديد من المعاهد البحثية والمنظمات السياسية في شتى أنحاء العالم. ويعد هذا دليل على ما يقدمه من دراسات تحليلية على أعلى مستوى من الجودة والابتكار والتعاون والموضوعية، بهدف إيجاد حلول للتحديات العالمية في مجال الطاقة".



وقال فهد العجلان رئيس" كابسارك" أن الفوز بالجائزتين يبرز مكانة المركز باعتباره مركزًا فكريًا استشاريًا يقدم بحوثًا مستندة إلى الأدلة للمجتمع الدولي، ويزوّد صنّاع القرار بالاستشارات السياسية على الصعيد العالمي. وألمح إلى أن "كابسارك" يتميّز بالمزج بين كل من الخبرات العملية والتخصصات الأكاديمية والمنهجية الفريدة بهدف التغلب على التحديات التي تواجه الطاقة والاستدامة في العالم.



يذكر أن جائزة أوبك العلمية يتم منحها لأفضل بحث في مجال الطاقة للباحثين الذين يقدمون مساهمات بحثية متميزة لتطوير المعرفة في صناعة الطاقة. وقد نال أكسل بيريو والباحثون المشاركون الجائزة تقديرًا للرؤى البحثية التي قدموها حول استقرار السوق ودور منظمة أوبك. وحظيت نتائج تلك الدراسات بالنشر في أربع مجلات دورية هي: "تأثير أوبك على تقلبات أسعار النفط: دور فائض الطاقة الإنتاجية" (2018)، و"سعي أوبك لتحقيق استقرار الأسواق النفطية" (2020)، و"قيمة فائض الطاقة الإنتاجية لأوبك لسوق النفط والاقتصاد العالميين" (2021)، و"استقرار أسواق النفط: أداء أوبك وحلفاؤها "(2023).

وقد أثبت الباحثون من خلال استخدام بيانات السوق والنمذجة الاقتصادية أن سياسات فائض الطاقة الإنتاجية التي تتبعها أوبك قد أسهمت في تخفيض وتيرة تقلبات أسعار النفط تخفيضًا ملحوظًا.



من جانبه أوضح بيريو مدى حرص كابسارك على إنتاج بحوث مبتكرة يستند إليها صنّاع القرار في رسم السياسات.

تسلم الباحثون فى كابسارك الجوائز على هامش فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر أوبك الدولي بعد أن عكفت لجنة من الخبراء العاملين في مجال الطاقة من داخل وخارج الدول الأعضاء في المنظمة على دراسة البحوث المقدمة واختيار الفائزين بتلك الجوائز.