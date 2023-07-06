الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة الفلسطينى الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين، ووفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود، ومجلس أمناء جائزة عاصمة الثقافة الرياضية الذي يضم الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة عضو اللجنة الرياضية بجامعة الدول العربية.

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خلال اللقاء، تم التطرق إلي آخر المستجدات على الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد العربي للثقافة الرياضية

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف ودعم التعاون المشترك، خاصة مع الأشقاء العرب، وكذلك عمق العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، والموقف المصرى الراسخ والواضح تجاه القضية الفلسطينية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية.


وأشار الوزير إلي ضرورة تعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب العربي، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.


وألمح وزير الشباب والرياضة المصري، إلي حتمية نشر الثقافة الرياضية، والتي أصبحت موضوعًا هامًا ضمن خطط الوزارة، وتتعامل فيها مع قضايا مُختلفة، خاصةً بعد أن  أصبحت من أهم الفعاليات التي تقام على هامش الدورات الأوليمبية والإقليمية والقارية.

الرجوب يشكر الدولة المصرية


من جانبه، وجه الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ومجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية،  بالشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك على مجهوداته في سبيل النهوض بالرياضة المصرية والعربية.

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