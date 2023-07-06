الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غد الجمعة، يشهد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، ويكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما شهد غدا نشاطا للرياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتظهر شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وترتفع نسب الرطوبة نهارا ويزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

درجات الحرارة غد الجمعة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.