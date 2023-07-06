يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، بعدما أعلنت عن توفر وظائف إدارية وصحية وطبية.

مدينة الملك سعود الطبية

مدينة الملك سعود الطبية

ويشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية، تعد أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ.

وتستقبل مدينة الملك سعود الطبية، حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف.

كما تضم مدينة الملك سعود الطبية، مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

الوظائف الشاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

ونوهت إدارة مدينة الملك سعود الطبية، أن الوظائف الشاغرة لديها جاءت كالتالي:

أخصائي شؤون أكاديمية.

أخصائي تأمين.

صيدلاني.

صيدلي إكلينيكي.

أخصائي صحة البيئة.

أخصائي علم الأوبئة.

ممارس الوقاية من العدوى ومكافحتها.

استشاري أمراض الكبد.

طبيب استشاري مساعد – جهاز هضمي.

أخصائي تمريض.

أخصائي سمعيات.

التخصصات المطلوبة في وظائف مدينة الملك سعود الطبية

وأشارت إدارة مدينة الملك سعود الطبية، أن الوظائف الشاغرة لديها في تخصصات إدارية وصحية وطبية، وفقًا للتخصصات التالية:

إدارة المستشفيات.

الصيدلة.

الإدارة الصحية.

علم السمعيات.

التمريض.

علم الأوبئة.

أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

موعد التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية

ونوهت إدارة مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية

ويمكن التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطيبة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــا).