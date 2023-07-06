مغامرة تحولت للحظات عصيبة في السماء| شاهد

تحولت مغامرة إلى لحظات عصيبة، مر به ثمانية أشخاص ، ظلوا عالقين في السماء لمدة ثلاث ساعات، بشكل مقلوب ، بعد تعطل لُعبة الأفعوانية ، بأحدى المتنزهات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدخلت فرق الإنقاذ ، لإنقاذ الركاب العالقين في لُعبة الأفعوانية، عبر السلالم.

تفاصيل الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض بسيارة نيسان كهربائية



في مغامرة جريئة وجديدة من نوعها أعلنت "نيسان" العالمية عن استمرار الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض، للمغامرين في مغامرة جريئة وجديدة من نوعها أعلنت "نيسان" العالمية عن استمرار الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض، للمغامرين كريس وجولي رامزي، والتي انطلقت مغامرتهما من المحيط المتجمد الشمالي المغطى بالجليد، بسيارة نيسان ARIYA الكهربائية.

وبدأت الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض لـ" كريس وجولي رامزي "، بسيارة نيسان ARIYA الكهربائية، بعد إجراء تقييم شامل لمعايير السلامة، حيث انطلقت الرحلة الاستكشافية من القطب المغناطيسي الشمالي لتمتد جنوبًا لمسافة تزيد عن 27 ألف كلم عبر أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وصولًا في شهر ديسمبر إلى أبعد مكان في العالم، ألا وهو القطب الجنوبي في أنتاركتيكا.

ولم يسبق لأيّ مركبة أن أتمت الرحلة بين القطبين، خاصة أن فريق كريس وجولي رامزي، يخوض الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض بسيارة كهربائية بالكامل وهي نيسان ARIYA الكهربائية.

وانطلق " كريس وجولي رامزي "، بسيارة نيسان ARIYA الكهربائية، في الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض لإلقاء الضوء على قدرات السيارات الكهربائية ومتعة قيادتها بهدف تسريع اعتمادها كجزء من الجهود الرامية لمكافحة الأزمة المناخية.

وبحسب المعلن فإن السيارة نيسان ARIYA التي خاضت الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض بواسطة كريس وجولي رامزي ، خضعت لتعديلات طفيفة فحسب من دون إجراء تغييرات على البطارية أو مجموعة نقل الحركة أو تكنولوجيا التحكم الكليّ المتطوّرة بالسيارة الكهربائية e-4ORCE، وذلك لمساعدتها على خوض التضاريس الصعبة التي سيواجهها الفريق. وشملت التغييرات تحديدًا نظام التعليق الذي تمّ رفعه وأقواس العجلات التي عدّلت لتستوعب الإطارات كبيرة الحجم قياس 39 بوصة والتي ستساعد السيارة على اجتياز الثلوج المرتفعة والجليد البحري بسلاسة.

الرحلة الاستكشافية

عبور المناطق القطبية النائية



وسيقوم الثنائيّ كريس وجولي رامزي ، أثناء عبور المناطق القطبية النائية خلال الرحلة الاستكشافية بقَطر وحدة طاقة متجددة مبتكرة، تشمل توربينَ رياح قابلٍ للتمدّد وألواحًا شمسية قابلة للطي، حيث سيستفيد الطراز الأولي من هذه الوحدة من قوّة الرياح الشديدة المتوقّعة وساعات النهار الطويلة، ومن الطاقة الطبيعية لشحن بطارية سيارة ARIYA أثناء أخذ كريس وجولي فترات استراحة من القيادة في بيئة مليئة بالتحديات. ويأمل الفريق أن يكون لطريقة الشحن المبتكرة هذه أثرًا إيجابيًا من خلال التشجيع على التحوّل نحو المركبات الكهربائية في رحلات الاستكشاف القطبية المستقبلية.

وعلّق كريس قائلًا: "بعد مضيّ أربع سنوات من التخطيط والعمل الدؤوب، نشعر بحماسة بالغة للانطلاق رسميًا في الرحلة الاستكشافية الممتدّة بين قطبي الأرض. لقد خضت وجولي مغامرات عدة بسيارات كهربائية على مدار السنوات العشر الماضية، لكنّ هذه الرحلة تشكّل حتمًا التحدي الأكبر والأكثر تشويقًا بالنسبة إلينا. كان علينا التفكير بصورة مختلفة وكذلك الابتكار والتعاون مع شركاء يشاركوننا طريقة التفكير ذاتها لنجعل من هذه الرحلة واقعًا ملموسًا. ولا شكّ أنّ سيارة ARIYA المستخدمة في هذه المغامرة ممتعة في القيادة وقدّمت أداءً لافتًا طوال رحلة الـ5 آلاف كيلومتر للوصول إلى نقطة الانطلاق هذه. كما أنها تمنحنا الثقة اللازمة بقدرتنا على مواجهة كافة ظروف القيادة التي ستعترضنا خلال الأشهر المقبلة.

من جهتها، قالت جولي: "نحن متحمّسان لمشاركتكم مغامرتنا وإلقاء الضوء على الأفراد المؤثرين والمجتمعات والمشاريع التي تحدث فرقًا إيجابيًا في معالجة أزمة المناخ. ونودّ أن يشارك الجميع في الرحلة الاستكشافية بين قطبي الأرض وندعوكم لمتابعتنا والتفاعل مع مغامرتنا عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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