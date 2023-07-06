شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية قرار تملك الأجانب للعقارات بمصر 

أشاد داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

وأكد عبد اللاه، أن السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر بالضوابط الجديدة سيشجع على الاقبال على الاستثمار في القطاع العقاري و يزيد من فرص تصدير العقار المصري ويحدث رواجا بالسوق العقاري بشكلٍ أكبر .

وأوضح أن العالم كله حاليا يتجه الى تصدير العقار سواء السكني او الفندقي او التجاري بهدف ضخ استثمارات ورؤس أموال جديدة لبلدانهم و كذلك كنوع من تنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي من خلال تملك الاجانب لشاليهات وفيلات بالمناطق السياحية بهدف قضاء أوقات كبيرة بها والاستمتاع بسحر وجمال الحياة في مصر الحبيبية .

ودعا إلى ضرورة الترويج لهذا القرار محليا وعالميا خاصة في الاسواق المستهدفة من خلال وسائل الاعلام المختلفة والسوشيال ميديا وكذلك قيام المطورين العقاريين و المسوقين بالترويج لهدا اثناء تسويق بيع مشاريعهم بالخارج والمعارض العقارية الخارجية التي يشاركون بها .

واقترح داكر بضرورة تنظيم معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة في الصيف وليكن في أواخر شهر أغسطس لاستثمار حالة الزخم والاقبال الكبير من الاشقاء العرب من مختلف الدول لقضاء اجازاتهم بالساحل الشمالي في الترويج لمشروعاتنا العقارية سواء بالساحل الشمالي والعلمين أو العاصمة الادارية وباقي المدن الساحلية .

مجلس الوزراء يوافق على تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.