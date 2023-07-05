الغرف التجارية تنفى حظر استيراد سلع من الخارج

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عدم صدور أى قرار من وزير الصناعة يفيد بحظر استيراد بعض السلع.

وأشار فى بيان رسمى منذ قليل إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تداولت" صفحة" منسوبة للجريدة الرسمية متضمنة منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عددا من السلع.

وقال د. علاء عز أمين عام الاتحاد إنه بمجرد النظر يتضح بأن هذا الخبر مزيف وهدفة إثارة البلبلة إذ أن المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البند الجمركى للصنف وليس فقط ذكر السلعة، ورغم ذلك فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذى أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل.

ويناشد اتحاد الغرف التجارية كل منتسبيه من تجار وصناع ومؤدى خدمات أبناء مصر الاوفياء ودعامة الاقتصاد توخى الحذر في هذه المرحلة من مثل تلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى وإثارة البلبلة في الأسواق.

كما يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الإعلام المصرى الوفى التحقق من مثل تلك الأخبار المدسوسة قبل تداولها.