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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اتحاد الغرف يكشف موقف أسعار السجائر الفترة المقبلة (فيديو)

سجائر
سجائر

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، موقف ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وموقفها من الانخفاض الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن خفض أسعار بعض السلع يعود للإفراج الجمركي من الموانئ، وعلى رأس تلك السلع الزيت والأرز، منوهًا إلى أن نسبة الكسر تتحكم في سعر الأرز، بالإضافة إلى تنوع واختلاف المنتج.

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وتابع : “ممكن يزيد سعر السلعة لدى المحال عن السوق الحر أو المعارض الاستهلاكية”، منوها إلى أن الأجهزة الرقابية دورها إعلان السعر على السلعة أيا كان الرقم، والمنافسة هي التي تخلق ارتفاع أو خفض السعر.

ونوه إلى أن عملية التسعير انتهت في السوق الحر، ويجب ضبط العرض والطلب وحرية المنافسة وعدم الاحتكار، وأن التاجر لا يقدر على الاحتكار لأن الاحتكار يعني وجود السلعة في شركة أو منفذ واحد لمؤسسة أو عدة أفراد.

ولفت إلى أنه لو حصل تسعير لأي سلعة سيكون هناك سوق سوداء، ومصر تشهد وفرة في السلع حاليًا بالأسواق، وأن الفترة المقبلة سوف يكون هناك انخفاض في أسعار الأرز بسبب موسم الحصاد.

وبشأن أسعار السجائر، قال إن ارتفاع أسعارها بسبب استيرادها من الخارج، مردفًا: “التدخين يضر بالصحة وحال ارتفاع الأسعار سوف يؤدي ذلك للإقلاع عن التدخين وهذا أمر إيجابي، ومتوقع وفق المؤشرات أن تنفض أسعار السجائر الفترة المقبلة”.

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