ردود من التضامن الاجتماعى على عدة شكاوى

أرسل المستشار الإعلامى للمواقع الإلكترونية والصحف بوزارة التضامن الاجتماعى مجموعة من الردود على الشكاوى المنشورة بجريدة «الوفد» يقول: فى إطار العمل على تحقيق التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعى وجريدتكم الغراء للرد على شكاوى المواطنين يشرفنا إرسال النتيجة الخاصة بدراسة الشكاوى التى نشرت بالجريدة وهى كالتالى:

شكوى المواطنة صفية محمد محيى الدين من محافظة القاهرة والتى تلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تبين أن المواطنة أرملة تبلغ من العمر ٦٣ عاما وتعيش بمفردها وليس لديها أبناء وبالبحث تبين أن المواطنة ليس لديها بيانات على منظومة الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وتم توجيه المواطنة لإحضار المستندات بعد تعديل الحالة الاجتماعية الأرملة حتى يتسنى صرف معاش ضمانى لها.

شكوى المواطن أحمد رزق عبدالعزيز محمود من محافظة القاهرة والتى يلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تبين أن المواطن ليس لديه بيانات على منظومة الدعم النقدى لتكافل وكرامة وأنه مستحق طبياً بتاريخ 22/12/2022م وتم التنبيه عليه للحضور للوحدة للأهمية، ولم يحضر من تاريخه وتبين بالبحث الميدانى أن المواطن غير مقيم فى العنوان المرسل بالشكوى وأن خالته هى صاحبة العنوان المذكور فى الشكوى وأفادت أنه يقيم فى عنوان تابع الإدارة البساتين وتم التنبيه عليها بضرورة توجه المواطن للوحدة التابع إليها محل سكنه بالبساتين حتى يتسنى عمل اللازم.

شكوى المواطن سامى حلمى صليب عبيد من محافظة الشرقية والتى يلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تبين أن المواطن أعزب يعيش بمفرده ويعمل مهندسا زراعيا حرا ولا ينطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق.

شكوى المواطن عبدالعزيز يوسف من محافظة القاهرة والتى يلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تبين أن المواطن تم استخراج فيزا تكافل لزوجته باسم سحر سيد عفيفى سارية وتاريخ آخر سحب 16/4/2023م وفيزا أخرى كرامة باسمه عبدالعزيز محمد يوسف سارية وتاريخ آخر سحب 15/4/2023 وتم تقديم مساعدة له من مؤسسة التكافل.

شكوى المواطنة حنان خطاب سالم عبده من محافظة القاهرة والتى التمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تبين أن المواطنة ليس لديها البيانات وببحث الحالة تبين أن لديه بطاقة رقم قومى بمحل إقامة آخر بالجيزة وتم توجيه المواطن بتغيير بطاقة الرقم القومى على العنوان التابع له حاليا وتقديم أوراقه حتى يتسنى له الاستحقاق.

شكوى المواطنة أحلام السيد حسن عوض من محافظة الدقهلية والتى تلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية تبين أن المواطنة تم استخراج فيزا تكافل سارية وتاريخ آخر سحب 15/4/2023 وبالتواصل تليفونيا مع المواطنة أفادت بأنها لم تقدم أى شكوى لأى جهة.

المستشار الإعلامى للمواقع الإلكترونية والصحف محمد عبدالمنعم

