جى فى للاستثمارات تضع حجر أساس نادى الأهرام «SOLE» بالتجمع الخامس

بحضور وزير الشباب والرياضة..

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وضع حجر أساس نادى الأهرام «SOLE» التابع لشركة «جى فى للاستثمارات» بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بصفتها الشريك الرئيسى للنادى، وذلك بحضور شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ويعد نادى الأهرام «SOLE» الرياضى هو أحدث مشروعات شركة جى فى للاستثمارات بقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، حيث يقام النادى على مساحة 18 فدانًا ويتضمن استاد «E-Sport» و5 حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم وملاعب كرة يد وملاعب كرة سلة وملاعب كرة طائرة وملاعب تنس وملاعب كروكيه، كما يتضمن أكاديميات مختلفة يتولاها نخبة من الرياضيين العالميين ليلبى لأعضائه جميع الاحتياجات الرياضية على أعلى مستوى. كما سيتضمن النادى أيضًا مرافق متنوعة منها فندق ومطاعم ومركز تجارى يحتوى على مساحات خضراء بنسبة 88% من المساحة الإجمالية للنادى. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية بعد إجازة عيد الأضحى. يعد النادى أول ناد اجتماعى رياضى تمتلكه مؤسسة صحفية بمصر بالتعاون والشراكة مع شركة كير للمقاولات والصيانة.

وأعرب شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات عن سعادته بتطوير الشركة لنادى الأهرام «SOLE» الرياضى، من خلال خبرات الشركة المتراكمة عن طريق عملها فى مشروعات عديدة ومتنوعة. وأضاف حمودة أن هذه الشراكة تأتى فى إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق عملياتها فى قطاع العقارات والتنمية الصناعية فى مصر.

وتمتلك شركة جى فى للاستثمارات عددًا من المشروعات الكبيرة والممتدة فى جميع أرجاء الجمهورية، مثل وايت ساند الساحل، وتايمز سكوير بورسعيد، والمدينة الصناعية الأضخم «طربول» – أول مدينة صناعية ذكية خضراء وصالحة للمعيشة- فى قلب شبكة التجارة فى مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مجهزة بأحدث بنية تحتية، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع.