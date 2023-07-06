طلاب الثانوية بكفرالشيخ : امتحان الإنجليزي فى مستوى الطالب المتوسط

أدى 25 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء محافظة كفرالشيخ، الخميس امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة داخل اللجان الفرعية في 76 لجنة عامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول".

وسادت حالة من الارتياح والفرحة بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يحتاج سوى التركيز فقط، وأكد عدد آخر أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل يصعب عليهم الإجابة، في ظل الوقت المتاح.

وأكد الطلاب أن معظم الأسئلة كانت مباشرة ونقاط قليلة كان بها صعوبة

وأشار عدد من الطلاب إلى أن هناك بعض الفقرات كانت صعبة وكانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية مثل أسئلة القطعة .

وقال الطالب سفيان محمد خاطر مركز الرياض الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضافت الطالبة سحر محمد أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة ،بينما قال الطالب محمود مصطفى أن امتحان التاريخ جاء سهلا باستثناء بعض الجزئيات ونتمنى أن تأتى باقي الامتحانات في متناول الطالب المتوسط.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.