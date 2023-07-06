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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة

جامعة كفرالشيخ الثاني محليا و151-200 عالمياً

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الخميس، حصول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا والتي تم تأسيسها خلال 50 عاماً أو أقل على المرتبة "151- 200" عالمياً والمرتبة الثانية محليا.

 وأوضح رئيس الجامعة  أن التصنيف يعتمد على 5 معايير تشمل 13 مؤشرا هي : الاستشهاد العلمي والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.

 

جامعة كفرالشيخ
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