جامعة كفرالشيخ الثاني محليا و151-200 عالمياً

في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الخميس، حصول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا والتي تم تأسيسها خلال 50 عاماً أو أقل على المرتبة "151- 200" عالمياً والمرتبة الثانية محليا.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على 5 معايير تشمل 13 مؤشرا هي : الاستشهاد العلمي والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.