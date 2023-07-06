جامعة جنوب الوادي بالمركز 11محليًا بتصنيف تايمز

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، ظهور نتيجة التصنيف الدولي الإنجليزي التايمز للجامعات الشابة (وثيقة 2023) اليوم وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين 351 إلى 400 .

المركز الحادي عشر

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة جاءت في المركز الحادي عشر على المستوى المحلى من أصل 30 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف حسب قواعد البيانات. وأشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات في خمس معايير رئيسية هي التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية للبحوث والسمعة الدولية.

‏ ‏14 موشرًا للتقييم ‏

‏وأضاف أن التقييم شمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وإنتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعي. وأفاد الدكتور حموده محمد دردير ممثل الجامعة للتصنيف الدولي والمسئول الفني، أن تصنيف التايمز للجامعات الشابة يضم أفضل الجامعات التي لم يتعد تاريخ إنشائها أكثر من 50 عامًا.

وتابع أن التقييم يقيس نفس مؤشرات الأداء المتبعة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة وعددها 13 مؤشر وأن النسخة الحالية من التصنيف ضمت 963 جامعة مقارنه بالعام السابق (نسخة 2022) والذي ضم 539 جامعة بزيادة عدد 424 جامعة عالميا مشاركة. وتقدمت جامعة جنوب الوادي في مجال السمعة الدولية ومجال البحث العلمي حيث احتلت المرتبة الخامسة محليا.

رئيس الجامعة يهنأ فريق العمل

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة تحت قيادة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويشمل الدكتور حموده محمد دردير المسؤول الفني وممثل الجامعة للتصنيف الدولي والأعضاء الفنين والذي يشمل كل من الدكتور أحمد إسماعيل والمهندس حسام حرز الله والمهندس أحمد حسن، وأعضاء اللجنة لجمع وتنقيح البيانات وتشمل كل من بدوي محمد ومحمد سيد والمهندس أحمد عبدالنعيم.