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الخميس 06 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المحافظ يتابع امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية العامة 

محافظ بني سوبف يتابع
محافظ بني سوبف يتابع امتحانات الثانوية العامة

اطمأن  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023 حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  أكثر من 19 ألف طالب وطالبة  نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

 وتابع المحافظ  من خلال وكيل الوزارة  محمد  عبدالتواب سير الامتحانات حيث أشار الأخير إلى وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان حيث يؤدى اليوم الطلاب علمي أدبي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بالتوازي مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم  اللغة الإنجليزية بجانب أداء طلاب مدارس المكفوفين الامتحان  في مادتي علم النفس  فترة أولى  وعلم الاجتماع فترة ثانية.

 واطمأن وكيل الوزارة خلال تواصله مع مديري الإدارات"على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان في موعدها المحدد مشددا على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورقة إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب 10 دقائق وفتح أبواب اللجان من الساعة 8.15 صباحاً لتنفيذ إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان .

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اجتماعا بإدارة التخطيط والمتابعة، وذلك بمقر الإدارة، لمتابعة منظومة العمل وخطط المتابعة والتعامل السريع والفعال تجاه أية مستجدات قد تطرأ، على مسار تنفيذ  مشروعات  الخطة الاستثمارية للمحافظة  للعام المالي 2024/2023، وذلك في حضور اللواء حازم عزت  السكرتير العام، واللواء سامي علام لسكرتير العام المساعد، ومحمد عبداللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وباقي أعضاء الإدارة المشرفين والمتابعين لتنفيذ الخطة.

وفي بداية الاجتماع ، ناقش المحافظ مع أعضاء الإدارة بعض الدروس المستفادة من انجاز خطة العام الماضي ، ونقاط القوة التي يمكن البناء عليها في خطة العام الحالي ، وكذا بعض المعوقات التي يمكن أن يتم تلافيها في هذا العام، مثنيا على جهود السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومجموعة العمل بالإدارة التي أسهمت في إنجاز خطة العام المالي الماضي، ومؤكدا ضرورة تحقيق إنجاز أفضل هذا العام، والاستفادة من مجمل سير الأعمال التي تم تنفيذها بالعام المنصرم. 

وأكد محافظ بني سويف على استمرار العمل الميداني لمتابعة مشروعات الخطة للعمل الحالي تحت اشراف السكرتير العام، حيث تم وضع برنامج ميداني سابق للبدء في التنفيذ وأثناء العمل حتى الوصول للانتهاء من الخطة قبل موعدها بفترة مناسبة، مشددا على أنه يجب العمل بروح العمل الفريق الواحد، بهدف الاستفادة من كل جنيه وفرته الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي تتعلق وتتماس مع احتياجات المواطن اليومية.

وأكد محافظ بني سويف على أن الدولة لا تدخر جهدا لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما أن محافظات الصعيد بشكل عام شهدت اهتماما من القيادة السياسية، خلال الـ 10 سنوات الماضية وما زالت الجهود متواصلة للوصول لمستوى خدمة أفضل لأهالينا في القرى والعزب والمدن، مطالبا ببذل قصارى الجهد لمواكبة هذا التوجه من الحكومة تجاه الصعيد، وتحقيق أفضل استفادة من المخصصات والاعتمادات المالية لخطة عام 2023/2024

 

 

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