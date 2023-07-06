اريتاح بين الطلاب واولياء الامور بالبحيرة من سهولة الانجليزى

سادت حالة من الهدوء والرضا بين الطلاب واولياء الامور بمحافظة البحيرة فور انتهاء مادة الانجليزى لطلاب الثانوية العامة

حيث اكد الطلاب سهولة الامتحان ماعدا القطعه والتى جاءت صعبة بعض الشئ حيث كانت تتحدث عن مريض الربو وتحتاج الى تفكير ووقت اكثر والجدير بالذكر انه اليوم بمحافظة البحيرة أدى ٣٨٠٩١ طالب وطالبة من المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والادبية إمتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية ولمدة ٣ ساعات خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٠٠ ظهرا.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لإمتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت فى ١٢ يونيو الماضي وتستمر حتى الخميس القادم ١٣ يوليو.

مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والإنتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.