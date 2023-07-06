إصابة 12 شخصًا بينهم 4 أطفال في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي

أصيب 12 شخصًا بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي قبل المريوطية غرب الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا مفاده وقوع حادث مروري على الطريق السياحي في الجيزة، وعلى الفور إنتقلت جهات الأمن الى محل البلاغ برفقة عربات الإسعاف.

وتبين بالفحص إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي قبل المريوطية، وإصابة ١٢ شخصًا بينهم ٤ أطفال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع حطام الحادث لتيسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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