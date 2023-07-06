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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الطقس
الطقس

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة أنحاء البلاد، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب  ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى الثلاثاء المقبل.

ارتفاع نسب الرطوبة 

وأضافت الهيئة، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة  نهارًا مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح 

وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأيضًا نشاط للرياح على شواطئ الدلتا والإسكندرية ومطروح والعلمين المطلة على البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي: 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى  34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23  والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 34

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