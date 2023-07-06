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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات، اليوم الخميس 6 يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى البنوك اليوم

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625 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال النصف الأول من العام الجارى

 

 أسعار الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي  في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. 

حققت أسعار الدولار الأمريكي  في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.41 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.52  جنيه للشراء، و33.75 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 33.52 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.58 جنيه للشراء، و33.70 جنيه للبيع.

 أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 33.41  جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.56  للشراء، 33.87 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.13  جنيه للشراء، 100.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 79.45  جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.09  جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 42.72 جنيه للشراء، 43.48 جنيه للبيع.

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