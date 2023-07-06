امين عام الاتحاد يكشف حقيقة منشور حظر استيراد السلع من الخارج

نفى امين عام اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية ما تداول بوسائل التواصل الاجتماعى بصدور قرار بحظر استيراد بعض السلع .

صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن هناك صفحة منسوبة للجريدة الرسمية متضمنة منشورا صادرا عن رئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع، موضحًا أنه بمجرد النظر يتضح أن هذا الخبر مزيف وهدفه إثارة البلبلة، حيث إن المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البند الجمركى للصنف وليس فقط ذكر السلعة.

وأوضح أنه رغم ذلك فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل.

ويناشد اتحاد الغرف التجارية، كافة منتسبيها من تجار وصناع ومؤدى خدمات أبناء مصر الأوفياء ودعامة الاقتصاد توخي الحذر في هذه المرحلة من مثل تلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى وإثارة البلبلة في الأسواق.

كما يناشد الإعلام المصرى الوفى التحقق من مثل تلك الأخبار المدسوسة من المصادر الرسمية وأولهم العدد الأصلي من تلك الجريدة الرسمية والجهة المنسوب إليها إصدار مثل تلك المنشورات والوزارات المعنية.