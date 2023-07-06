شادى الزيات رئيسًا للقطاع التجارى بشركة «خالد صبرى هولدينج»

أعلنت شركة خالد صبرى هولدينج للتطوير العقارى انضمام الدكتور شادى الزيات لفريق عمل الشركة، ليتولى منصب رئيس القطاع التجارى، وهو ما يأتى ضمن خطة الشركة للتعاقد مع كفاءات وخبرات قوية وكوادر جديدة فى قطاع التسويق والمبيعات.

وأكد المهندس خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبرى هولدينج، حرص الشركة على ضم كفاءات قوية وخبرات كبيرة لفريق عمل الشركة، وهو ما يمكن الشركة من تنفيذ خططها الطموحة.

وأوضح الدكتور شادى الزيات، رئيس القطاع التجارى بشركة خالد صبرى هولدينج، بامتلاكه خطة طموحة للعمل فى الشركة، وتحقيق التكامل بين فريقى التسويق والمبيعات، وذلك لتحقيق الأهداف البيعية للشركة، مشيرا إلى أن استعانة الشركة بكوادر جديدة للعمل ضمن خطة طموحة يعزز الأهداف الاستراتيجية للشركة، ويدعم خططها التوسعية.

وأشار إلى أن شركة خالد صبرى هولدينج للتطوير العقارى تمتلك محفظة مشروعات متنوعة، حيث تمتلك الشركة حوالى 50 مشروعا منفصلا فى التجمع الخامس و3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع فى «القاهرة الجديدة»، وهى محفظة قوية تتضمن قاعدة عملاء ضخمة، موضحا أن الشركة لديها خطة توسعية طموحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه المحفظة من المشروعات بالإضافة للخطة التوسعية هى عناصر تضمن تحول الشركة لتستحوذ على مكانة أكبر بالسوق العقارى، ولتكون من كبريات الشركات العقارية المتواجدة فى السوق العقارى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف المرحلة المقبلة تحقيق التوازن بين التسويق المباشر وغير المباشر، وذلك من خلال تنويع قنوات البيع.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على خطط تسويقية متنوعة بين التسويق الإلكترونى والتسويق المباشر بالتواجد فى المعارض العقارية الناجحة داخل مصر وخارجها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق التواصل المباشر بين الشركة وعملائها، مع التنويع فى الآليات التسويقية المختلفة للوصول للعملاء المستهدفين.

وأشار إلى أن شركة خالد صبرى تعمل فى السوق العقارى بخبرة تمتد لنحو 15 عاما، نفذت الشركة خلالها مشروعات مميزة فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة الشركة لتكون جزءا من خطة الدولة لتنمية مشروع قومى ضخم ومدينة ذكية.

كما أطلقت الشركة خلال العامين الماضيين مشروعين متعددى الاستخدام فى العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهى "رونزا تاور" بمنطقة الداون تاون ومشروع "ريان تاور" بمنطقة الأعمال المركزية، بالإضافة إلى مشروع Rosail City فى «القاهرة الجديدة».

ويتمتع الدكتور شادى الزيات، رئيس القطاع التجارى بشركة خالد صبرى هولدينج للتطوير العقارى، بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاما، تولى خلالها مناصب متعددة فى كبريات شركات التطوير العقارى، كما نجح فى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 22 مليار جنيه فى الشركات التى عمل بها، وذلك على مدار مسيرته المهنية.