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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نويل روبنسون يكشف عن انبهاره بالأهرامات ويشكر المصريين (فيديو)

نويل روبنسون
نويل روبنسون

قال التيك توكر الألماني نويل روبنسون إنه كان يرى الأهرامات  دائما في مرحلة الطفولة من خلال التلفيزيون وفي المدرسة لكن مشاهدتها في الحقيقة شيء رائع لأنها ضخمة جدا لذلك أراد عمل مقطع فيديو أمامها وهذا كان هدفه الأكبر في مصر، مجرد تصوير فيديو أمام الأهرامات وكان سعيدا للغاية لأنه فعل ذلك.

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 الموضوع لم يكن متعلق بالرقص أمام الأهرامات فقط

وأضاف نويل روبنسون خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم "، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن  الموضوع لم يكن متعلق بالرقص فقط بقدر ما كان متعلق بالمكان نفسه لأنه يذهب إلى العديد من الأماكن لكن مصر لها مكانة خاصة جدا وشعر بذلك بمجرد وصوله والناس كانت مرحبة به جدا ووجه الشكر للشعب المصري،باللغة العربية، قائلا: "شكرا".

رقص نويل روبنسون في الطائرة القادمة إلى مصر

وأشار إلى أنه صور مقطع فيديو على متن الطائرة القادمة إلى مصر لأنه أراد أن يعلن عن قدومه ورغم أنه  في معظم الأحيان كان لا يعلن عن حضوره إلى أي بلد،  لكن هذه المرة أراد أن يقوم بهذه الرقصة في الطائرة لكي يعلن عن حضوره ووجد هذه الأغنية المصرية ورقص عليها مع كل الناس في الطائرة.

وأوضح نويل روبنسون أنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع في الحالة المزاجية ويقبل المزاح وفي بعض الأحيان من الوارد أن يمر أحدهم بيوم سيئ.

أحيانًا أتعرض لرد فعل سيئ من الناس

وتابع نويل روبنسون أنه عندما يظهر أمام بعض الأشخاص ويرقص أحيانًا لا يحبون هذا الأمر وهو يتقبل ذلك وهذا طبيعي وأحيانًا يتعرض لرد فعل سيئ من الناس.

وأشار إلى  أنه تعرض لموقف عندما أخذ هاتف أحد الأشخاص وعندما بدأ في الرقص كان رد الفعل عنيفًا جدًا وأمسك بذراعه وكاد أن يضربه وعندما رأى الناس ذلك ظنوا أنه كان يريد أن يسرقه قائلًا: "أنا مش حرامي أنا عايز أرقص بس".

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