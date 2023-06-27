نويل روبنسون متهم بالتشكيك في الحضارة الفرعونية وفنانة تفتح النار على أصحاب البشرة السمراء

تعرضت الفنانة راندا عبد السلام لحملة هجوم عنيفة بعد تنمرها على أصحاب البشرة السمراء، من خلال تعليقاتها الصادمة على فيديو الرقص الخاص بنجم التيك توك الألماني نويل روبنسون مع أطفال وسكان النوبة وأسوان أثناء زيارته لمصر؛ ما أثار غضب واستياء الجمهور ودفعهم لانتقادها بشكل لاذع.

راندا عبد السلام

راندا عبد السلام تهاجم نويل روبنسون بسبب أصحاب البشرة السمراء

جاء تعليق راندا عبد السلام المثير للجدل علي فيديو نشره نويل روبنسون منذ يومين، ظهر فيه وهو يرقص مع سكان النوبة على ألحان أغنية "عبد القادر" للمطرب شاندو، الأمر الذي اعترضت عليه مُعبرة عن رفضها لظهوره الدائم في فيديوهاته مع أصحاب البشرة السمراء فقط على الرغم من أن المصريين يمتازون بالبشرة البيضاء والخمرية.

نويل روبنسون في أسوان

وكتبت راندا عبد السلام على الفيديو: "نورت مصر بس مش فاهمة ليه كل الفيديوهات مع أصحاب البشرة السمرا بس مع إن المصريني مش كدة. المصريين لونهم أبيض وخمري أتمنى ميبقاش توجه معين"، مضيفة: "لو فيديو واحد نقول ماشي لكن كل الفيديوهات في مصر لبشرة سمرا بس؟؟؟".

راندا عبد السلام عبر انستجرام

وفي الوقت نفسه، اعترضت راندا عبد السلام على مقطع فيديو آخر للبلوجر نويل روبنسون، بسبب ظهوره وهو يرقص مع سكان منطقة شعبية، منتقدة الأشخاص الذين يختارون له هذه الأماكن لزيارتها لتكون واجهة مصر في الخارج، حيث قالت: "أنا نفسي أفهم مين ال واخده ومنزله الأماكن دي وبيصدروها للعالم إن دي مصر وكل الفيديوهات ملهاش علاقة بمصر".

راندا عبد السلام

وسرعان ما انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد ومُعارض لوجهة نظر راندا عبد السلام، حيث انهالت التعليقات السلبية عليها منتقدين تنمرها على أصحاب البشرة السمراء واستنكارها للمناطق الشعبية، فكانت أبرز التعليقات: "المفروض يروح يشيش فالتجمع وزايد يعني عشان يبقي بيمثل مصر؟ ... السُمر جزء من مصر عادي والله ... الولد راح الهرم وخان الخليلي والمتحف واسوان وكل الأماكن السياحية بس هو عشان متصور مع ناس شعبية فالشارع بقت مش مصر طبعا .. هنلغي السمر عشان الأفروسنتريكز؟".

على عكس تعليقات البعض الآخر الذين أيدوا وجهة نظرها، مشيرين إلى أن نويل روبنسون، يحاول الترويج لفكر المركزية الأفريقية التي تؤمن أن المصريين الحاليين لا علاقة لهم بالمصريين القدماء، وأن أصحاب البشرة السمراء هم أحفاد الفراعنة.

نويل روبنسون متهم بالتشكيك في أصل الحضارة الفرعونية القديمة

بدأت الاتهامات تلاحق التيك توكر الألماني نويل روبنسون تحديدًا بعد نشره مقطع مع أطفال ذو بشرة سمراء وعلق عليه: "أطفال مصر"، بينما كتب على مقطع آخر ظهر فيه مع أطفال ذو بشرة أفتح، ولكن أرفقه بتعليق: "أطفال في مصر"، الأمر الذي أثار استفزاز عدد من المصريين، مُعتبرين أنه تعمد الترويج لفكرة معينة بطريقة غير مباشرة، وهي نسب الحضارة الفرعونية المصرية لأصحاب البشرة السمراء فقط، على خطى فيلم "كليوبترا" الذي أنتجته منصة نتفليكس وأثار موجة جدل واسعة بين شعوب العالم.

كما أكد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن فيديوهات نويل روبنسون تدل على العنصرية، بالإضافة إلى أنه يدعم حركة الأفروسنتريك، وهي حركة أمريكية إفريقية تشكك في أصل الحضارة المصرية القديمة وتدّعي أن الأفارقة هم حكام مصر القديمة.

نويل روبنسون

من هو نويل روبنسون

نويل روبنسون من أشهر البلوجرز على منصة تيك توك، ألماني الجنسية، ويمتلك أكثر من 30 مليون متابع، ولديه 3.8 مليون متابع على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدأ مغامرات زيارته لمصر منذ تواجده على متن الطائرة، بمقطع فيديو وهو يقوم بالرقص على أغنية شعبية مصرية، مُعلنًا وصوله إلى مصر على طريقته الخاصة.

نشرنويل روبنسون العديد من مقاطع الفيديو أثناء ترويجه للسياحة في مصر، وظهر في أحد الفيديوهات أثناء زيارته شارع المعز، وقيامه بحركاته الراقصة المشهورة مع صاحب أحد المحلات التجارية هناك.

نويل روبنسون

تامر حسني يفاجيء الجمهور بظهور خاص للألماني نويل روبنسون

وفاجأ النجم تامر حسني الجمهور بظهور خاص للبلوجر الألماني نويل روبنسون، في البرومو التشويقي الرسمي لفيلمه الجديد "تاج"، الذي من المقرر طرحه بمختلف دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2023، حيث كان يؤدي معه رقصته الشهيرة.

نوير روبنسون من فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب، وهو قصة وسناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه حول شخصية "تاج" الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، ولكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.