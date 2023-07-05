الغندور: الغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح.. ولا يوجد ركلة جزاء للدراويش

أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي الذي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، صحيح تماما، ولا يوجد فيه أي تسلل مطلقًا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لا يوجد ركلة جزاء للنادي الإسماعيلي ، التحام رامي ربيعة مع مهاجم الدراويش كان طبيعي، ولا يوجد اي مخالفة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "هدف الاسماعيلي لمحمد حسن غير صحيح، الكرة لمست يد اللاعب، الزاوية التي عرضها الفار في هدف الاسماعيلي خادعة".

وواصل: "الحكام لا يعيشون في افضل حالاتهم، ولا يوجد استقرار في ظل عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية، ومن الصعب تقييم الحكام أو محاسبتهم على أي أخطاء في الوقت الحالي".

وأتم: "لست معترض على شخص فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لكن انا ابلغته انني ضد هذه التجربة، التقيت معه مرة واحدة، واخبرته بأنني رافض لفكرة وجود خبير اجنبي في رئاسة اللجنة".

شبانة: لم يعجبني تصرفات جماهير الاهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور النادي الأهلي عليه تقدير لاعبيه خصوصا بعد الموسم الطويل الذي خاضه الفريق، مشيرا إلى أن المواجهات المقبلة صعبة في ظل الإجهاد البدني والذهني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: هناك حالة اجهاد واضحة على بعض اللاعبين في فريق الأهلي، وهو أمر واضح على اللاعبين.

وأضاف: لم يعجبني تصرف جماهير النادي الأهلي، وهبوط الإسماعيلي ليست ميزة مطلقا، والدراويش نادٍ جماهيري، ونحن في حاجة للأندية الشعبية والجماهيرية في بطولة الدوري المصري، لم نستطع المحافظة على الأندية الشعبية، والزمالك يعاني من أزمات والأهلي لولا شعبيته الجارفة لكان يُعاني في ظل الفترة الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة".

وواصل: نتمنى زيادة الأندية الشعبية بدل من فقدان المزيد من الفرق، وهبوط الإسماعيلي سيكون مؤثر على الدوري المصري، وكذلك أي نادٍ من الفرق الجماهيرية سواء غزل المحلة أو أسوان، والمنافسة فقط في الملعب، وكرة القدم وعظمتها بوجود الجماهير والفرق التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأكمل: الأهلي فريق كبير، والكبير دائما هو من يستوعب الآخرين، حتى لو حصل أي شئ.

وزاد: بعد التعادل مع فيوتشر، تأجل فوز الاهلي رسميا ببطولة الدوري بعض الوقت فقط، لا يوجد أي أزمة، فالفريق يحتاج خمس نقاط فقط من 6 مباريات.

وأتم: كان هناك بعض الشكوك بشأن بعض الحالات التحكيمية مثل هدف الاسماعيلي وركلة جزاء ضد رامي ربيعة.