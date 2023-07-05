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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب القراء يتقدم المشيعين لشقيق نعينع فى مسجد المواساة بالإسكندرية

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

تقدمت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، بأحر التعازي إلى القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع فى وفاة شقيقه المرحوم ممدوح أحمد أحمد نعينع.


وقال محمد الساعاتي المتحدث الإعلامي للنقابة، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد يعزى القارئ الطبيب أحمد نعينع فى شقيقه رحمه الله رحمة واسعة. 

وأوضح الساعاتي،  أن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أعلن عن عزمه المشاركة فى الصلاة على الجثمان وتشيع الفقيد إلى مثواه الأخير  ظهر غدا الخميس من مسجد المواساة بالإسكندرية.

ولفت إلى أنه، بالتواصل مع القارئ الطبيب أحمد نعينع لمعرفة تفاصيل العزاء أكد قائلا: "العزاء مغلق على فئة معينة من زملائى القراء من مدينة الإسكندرية ممن تتلمذوا على يد الشيخة أم السعد رحمها الله، مؤكدا أن العزاء ليس مفتوحا أمام القراء، وأنه يشكر نقابة القراء والقراء وكل من واساه سواء بالاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى".

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