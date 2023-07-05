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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انقلاب سيارة وإصابة 15 شخصًا على "صحراوي البحيرة"

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

تعرض 15 شخصا للإصابة ،  بينهم 4 أشقاء بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

 

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حادث انقلاب سيارة يتسبب في إصابة 15 شخصًا  في الطريق الصحراوي بالبحيرة

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 15 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

وخلف الحادث عن إصابة" محمد جمال حامد، 14 عاما، أمينة عاطف محمد، 24 عاما، إسراء عاطف محمد، 22 عاما، إياد عاطف محمد، 6 سنوات، أحمد عاطف محمد، 10 سنوات، مصطفى إسلام صبري، 6 سنوات، سامي أحمد منصور، 4 سنوات، ريم جمال حامد، 18 عاما، عايدة محمد سالم، 60 عاما، فرج الله عبد المنعم، 14 عاما، إسلام حسن محمد، 22 عاما، أحمد منصور السيد، 34 عاما، وليد إسلام حسن، 4 سنوات، عبد الرحمن حسن، 23 عاما، منصور أحمد منصور، 6 سنوات".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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