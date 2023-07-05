تامر أمين يطالب الحكومة بتطبيق العمل عن بعد على الموظفين (فيديو)

طالب الإعلامي تامر أمين الحكومة بتفعيل خاصية العمل عن بعد لموظفي الجهاز الإداري، موضحا أن دول العالم كلها تتبناها الآن بنسب وبأشكال تتوافق مع ظروفها وبيئتها.

وأصاف أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء، نحن أطلقنا هذه الحملة في برنامج "آخر النهار" قبل عيد الأضحى لأنها حملة مفيدة على مستوى البيئة والكفاءة في العمل والمرور والزحام وعلى مستوى استهلاك البنزين والتخفيف في المرافق والمصالح الحكومية وتوفير الأجر الخاص بالموظف.

خاصية العمل من المنزل سوف توفر راتب الموظف

وأوضح تامر أمين أن خاصية العمل من المنزل سوف توفر راتب الموظف الذي يقوم بصرف جزء كبير منه خلال المواصلات من أجل الذهاب للعمل.

واستعرض مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام «العمل عن بعد» لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، إذ تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية.

التشغيل التجريبي لنظام العمل عن بعد في بهض الوزارت لمدة 6 أشهر

على أن يتم التشغيل التجريبي لنظام العمل عن بعد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقًا على مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، تفاصيل دراسة الحكومة تطبيق نظام «العمل عن بعد» لبعض العاملين في الدولة، مضيفًا أن هناك تغيرات كبيرة في نظم العمل على مستوى العالم، وأن 80% من العمل لا يتطلب التواجد في المكاتب.

2 مليون موظف بالجهاز الإداري يمكنهم «العمل عن بعد»

وذكر «محمود» أن هناك 2 مليون موظف بالجهاز الإداري يمكنهم «العمل عن بعد»، منوهًا إلى أن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالدولة تجربة مهمة، وأن الوظائف التي تقدم الخدمات للجماهير لا يمكنها تقديم العمل من البيت، أما الوظائف المساعدة 80% منها يمكن العمل من البيت.