محمد شريف يقود تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

قال الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي ترغب في التحصين على مدرب الفريق مارسيل كولر، الذي حقق نتائج بطولات مميزة خلال الفترة الماضية.

ارداف : "الأهلي يقوم بتحصين كولر، و يمدد عقده موسمين آخرين، لأن هناك خطة لوجود مشروع طويل الأمد، وهناك حالة اعجاب بالتنظيم والدقة التي يتمتع بها المدرب السويسري، ولذلك يسعى النادي للمحافظة عليه لأطول فترة وتحصينه من اي اغراءات اخرى، لذلك النية تتجه لتجديد عقده حتى 2026".

أنهى حديثه: "الأهلي يرغب في وجود عرض رسمي لـ عمرو السولية، من أجل مناقشة امكانية رحيله، ويرفض الاتصالات الهاتفية".

على الجانب الأخر يستعد المارد الأحمر لمواجهة الإسماعيلي خلال الديربي الناري مساء اليوم الأربعاء في منافسات الجولة الـ18 المؤجلة في بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز.

واستطاع فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي الفوز في 7 مواجهات فقط مقابل 13 تعادلًا و11 مواجهة تذوق فيها طعم الهزيمة، حتى أصبح بعيدًا عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين.

وتمكن فريق الإسماعيلي بمنافسات الموسم الماضي 2021-2022 من إنقاذ نفسه بتحقيق البقاء ببطولة الدوري للموسم الجاري، والذي تحقق في الجولة الختامية، وبالرغم من خسارته لقاء الجولة الأخيرة حينها لكن تعادل غزل المحلة والاتحاد السكندري في لقاء الجولة الأخيرة كان له الدور الأكبر في بقاء الدراويش بمنافسات الدوري الممتاز حتى هذا الموسم.

وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي والأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يوليو الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة النصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.