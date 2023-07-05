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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة أوراق متهم بإنهاء حياة شاب بالعمرانية إلى المفتى

محكمة
محكمة

إحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، أوراق المتهم بقتل شاب بالعمرانية؛ بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأي الشرع في إعدامه.

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وكشف أمر إحالة أن المتهمين في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "أحمد.ص"، 27 سنة، فني ألوميتال، في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد طه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بينه وزوجة والده ورغبة في سرقته؛ وما إن ظفر به بمسكنه حيلة علاقة وجود تعد عليه بأداة، مسددا إليه عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم بـه مـن إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فَرَّ بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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