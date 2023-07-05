إطلاق بساطة باي للمدفوعات الإلكترونية الشاملة

أعلنت شركة بساطة القابضة إطلاق "بساطة باي" لتكون واحدة من كبرى شركات وبوابات الدفع الإلكتروني الجديدة في مصر، التي جاءت نتيجة لعملية التطوير والدمج بين شركتيّ "مصاري" و"بي"، تماشياً مع الطلب القوي والمتزايد من مزودي الخدمات والتجار والشركات والمستهلكين على حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والسلسة بأسعار تنافسية.

جمعت بين خبرة هذا الثنائي الذي أثبت وجوده في السوق المصري، بشبكتهما الواسعة والآمنة من نقاط البيع المتاحة عبر الأكشاك ومحلات السوبر ماركت والصيدليات ومتاجر التجزئة بأكثر من 160 ألف نقطة بيع، وبما يتجاوز 30 مليون عميل في 27 محافظ، بإجمالي إيرادات تجاوزت 50 مليار جنيه مصري.

نجح الثنائي – مدعومًا بمجموعة مميزة من المساهمين والمستثمرين من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري، بما في ذلك شركة فودافون مصر – في الخروج ببوابة الدفع الإلكتروني "بساطة باي"، في وقت يشهد فيه السوق المصري نشاطًا كبيرًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية. وهو وقت تضع فيه كل قطاعات الدولة نصب أعينها التحول نحو التكنولوجيا المالية.

تستهدف "بساطة" تبسيط المعاملات المالية لكل من الأفراد والتجار والشركات، لتقديم أحدث حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة لعملائها. فمن خلال تطبيق "بساطة باي"، يمكن للأفراد الاستمتاع بالدفع الإلكتروني بكل سلاسة باستخدام هواتفهم على نظامي أندرويد وآيفون، وكذلك اختيار الدفع التلقائي بسهولة.

ومن جهة أخرى، تدعم الماكينات المتواجدة في نقاط البيع الخاصة بـ"بساطة" في 27 محافظة في مصر استخدام رموز QR وتكنولوجيا NFCs، وبالتالي يستطيع التجار استقبال المدفوعات إلكترونيًا لتوفير تجربة دفع آمنة وأكثر سهولة لعملائهم، دون الحاجة لأي بطاقات بنكية أو كاش.

ومن خلال شبكتها الواسعة التي تضم عشرات الآلاف من نقاط البيع والمحافظ المميكنة، تلتزم "بساطة" بتمكين عملائها من الأفراد الذين يحتاجون إلى دفع فواتيرهم، وكذلك الشركات مع موردينهم والتجار في محلات السوبر ماركت والصيدليات الذين يحتاجون إلى منصات دفع إلكتروني موثوقة، والشركات التي تحتاج الدفع لمورديها بسرعة وكفاءة.

علاوة على ذلك، تقدم بساطة خدمات إضافية للسحب والإيداع النقدي Cash in and Cash out من خلال شبكتها الضخمة من نقاط البيع المنتشرة على نطاق واسع في محافظات مصر، والتي يمكن العثور عليها بسهولة في مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والأكشاك ومحلات البقالة.

قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة" بساطة: "بساطة باي ستشكل علامة فارقة في رحلة قطاع المدفوعات الإلكترونية. فهي تركز على حلول الدفع الآمنة التي تتم بكل سهولة وفي ثوانٍ قليلة، وذلك لتمكين الشركات والتجار والأفراد على حد سواء، وتزويدهم بتقنية مالية متميزة للنجاح في التعاملات السريعة اليومية. وهدفنا تقديم تجربة دفع سلسة دون تعقيدات للملايين من عملائنا، وكذلك الربط بين مزودي الخدمات والتجار والشركات والمستهلكين والبنوك في شبكة دفع إلكتروني عملاقة واحدة".

أضاف شحاتة: "قمنا بتزويد التجار ببوابة الدفع الخاصة بنا، والتي تمكنهم من قبول المدفوعات باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان بصورة فورية في نقاط البيع وأيضا أونلاين، لأن كل تركيزنا ينصب على جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة. ولأن بساطة تتميز بقوة المساهمين والشركاء الرائدين فيها، حيث جاءت هذه الشراكة الاستراتيجية منقسمة بين شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وشركة بي انفيستمينتس القابضة، وشركة" بي بي إي بارتنرز، وشركة فودافون مصر".

تسعى "بساطة" لتلبية احتياجات العملاء وتوفير العديد من الخدمات المالية التي يصل عددها إلى أكثر من 1800 خدمة، ومنها خدمات الاتصالات وتحصيل فواتير المرافق ومعاملات الشركات وفودافون كاش والتعاملات عبر الإنترنت وتحصيل الأقساط المالية والخدمات الحكومية ومدفوعات الشركات وغيرها.

وانطلاقًا من التزامها بتوفير حلول دفع آمنة ومريحة، أطلقت الشركة عدد من أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتي تتيح إمكانية سحب النقود ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، وهي خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون المنصة المفضلة للدفع الإلكتروني لملايين العملاء الذين يثقون في تلبية الشركة لجميع احتياجات الدفع الخاصة بهم.