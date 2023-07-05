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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم فى قضية المغارة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال إرهابية بالاشتراك مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بدائرة قسم ثان سوهاج.

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تفاصيل جديدة فى قضية المغارة

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية لسنة 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، بعد ورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

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