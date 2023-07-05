تحرير 75 مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا

اعلنت مديرية التموين محافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ،عن تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات ، من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، وتكثيف الحملات لرصد المخالفات .

والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 75 مخالفة تموينية منها ، 66 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات)، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – منتجات مجهولة المصدر).