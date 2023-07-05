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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تحرير 75 مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا

الحملة التموينية
الحملة التموينية

اعلنت مديرية التموين محافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ،عن تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

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إحالة 638 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

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تحرير 107 مخالفة فى حملة تموينية مكبرة على المخابز بالدقهلية

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات ، من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، وتكثيف الحملات لرصد المخالفات .

والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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90 مخالفة تموينية لبيع رغيف الخبز بأزيد من التسعيرة بالمنيا

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إحالة 638 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 75 مخالفة تموينية منها ، 66 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات)، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها،  (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – منتجات مجهولة المصدر).

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