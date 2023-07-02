تحرير 107 مخالفة فى حملة تموينية مكبرة على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية مكبرة على المخابز إستهدفت الحملة مركزومدينة ميت غمر.

قاد الحملة اليوم الأحد السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه على حسن وكيل المديرية و محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد صالح وسامى إبراهيم وايهاب رجب ومجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة ميت غمر وأسفرت عن تحريرعدد ٣٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٨ : ١٩ جرام. وعدد ١٥ محضر تصرف في إجمالى ٧٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.



وقامت الحملة بتحريرعدد ٥٠ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدد ٢ محضر انتهاء من الإنتاج وعدد ٣ محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

تحريرعدد ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين و محضر تجميع ١٦٥ بطاقة تموينية ذكية



وتمكنت الحملة من تحريرعدد ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين و محضر تجميع ١٦٥ بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها و محضر بيع أزيد من السعر الرسمى. ومحضر تجميع ٥ شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جاء بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجدير بالذكر ان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن عن تشغيل عدد من مكاتب البريد بنطاق المحافظه خلال اجازة عيد الأضحى المبارك يومي الأحد والاثنين الموافقين 2 و 3 يوليو وهم ( مكتب بريد المنصوره شارع محمد فتحي - مكتب بريد ميت حدر بمدينة المنصوره - مكتب بريد رابع النجار بشارع قناة السويس - مكتب بريد سندوب - مكتب بريد نبروه الرئيسي - مكتب بريد شربين الرئيسي - مكتب بريد بلقاس الرئيسي - مكتب بريد دكرنس الرئيسي - مكتب بريد برمبال القديمة بمركز منية النصر - مكتب بريد ميت سلسيل الرئيسي - مكتب بريد المنزلة الرئيسي) .

وأشار " المحافظ " الي أن قرار تشغيل مكاتب البريد ايام اجازه عيد الاضحى المبارك جاء من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم البريدية وعدم تعطيل مصالحهم لحين عودة العمل رسميا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الجاري .

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية وحل كافة المشاكل التي تواجههم .

ومن جانبه أشار ايمن ناصف مديرعام هيئة بريد الدقهلية أن العمل في سيتم علي اكمل وجه داخل المكاتب المشار إليها وأن جميع الخدمات البريدية متاحة داخل هذه المكاتب وهذا جاء حرصا من البريد المصري علي تلبية احتياجات المواطنين البريدية ، مشيراً إلي ان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتابع العمل داخل هذه المكاتب بحرص شديد ، وفور العرض عليه أمر علي الفور بسرعة فتح هذه المكاتب والتنسيق الكامل مع روساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة العمل داخل هذه المكاتب.