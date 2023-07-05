NVIDIA تطلق GeForce RTX 4060 مع إمكانات DLSS

أعلنت NVIDIA عن إطلاق GeForce RTX 4060، كما أطلقت أقراص Game Ready Driver الجديدة لأجهزة GeForce RTX 4060.

أعلنت أن لعبتي Stranded: Alien Dawn و TIMEBREAKER متوفرتان الآن مع NVIDIA DLSS.



وللاعبين الذين يمارسون الألعاب باستخدام الجيل السابق من وحدات معالجة الرسوم، فإن بنية NVIDIA Ada Lovelace التي يقوم عليها GeForce RTX 4060 توفر تحديثًا ضخمًا وتعزز الأداء بفضل DLSS 3 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وستستخدم الآن طاقة أقل بكثير لتعمل بطاقة الرسوم بحرارة أقل وهدوء أكبر. ولا شك في ان صانعي المحتوى سيعجبون بالجيل الثامن من NV Encoder بدعم من AV1.



كما إن أحدث أقرص NVIDIA، وهو Game Ready المناسب لـ GeForce RTX 4060،هو أحدث الإضافات إلى مجموعة GeForce RTX 40 Series.



تحقق أقراص GeForce Game Ready Drivers أفضل تجربة للمستخدمين في ألعابهم المفضلة نظرًا لتحسين أدائها بشكل ملموس بالتعاون مع المطورين، واختبارها على نطاق واسع على آلاف أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية لضمان أقصى مستويات الأداء والاعتمادية.





برنامج Game Ready Driver من NVIDIA طوّر من الصفر بهدف تقديم أفضل تجربة ممكنة في ممارسة الألعاب، حيث يحقق التناغم مع مطوري الألعاب ويتيح التبادل المستمر لأقراص وأنظمة الألعاب قبل إصدارها.

تعمل NVIDIA على إيجاد الوسائل المثلى للتحسين وحل المشاكل، وتحرص على تصميم منتجاتها بما يضمن تحقيق اللعبة والأقراص لأعلى مستويات الجودة والأداء عند الإطلاق.



يستمر زخم DLSS مع إضافة لعبة Stranded: Alien Dawn (والمتوفرة الآن مع DLSS 2) ولعبة TIME BREAKER (وهي متوفرة الآن مع DLSS 2 وتقنيات تتبع الأشعة).