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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رجل يعيد مُهرًا للحياة وُلد لا يتنفس (فيديو)

مُهر ولد لا يتنفس
مُهر ولد لا يتنفس

تمكن رجل من إعادة مُهر للحياة بعد اختناقه أثناء عملية ولادته، بعد أن ظنت أمه أنها مات.

 

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه مهر حديث الولادة، لا يتنفس وتقف أمه بجواره تتفقده، في الوقت الذي يحاول فيه رجلًا إنعاشه بدون أي رد فعل من المهر.

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استمر الرجل في تدليك رقبة وقلب المهر، وأزال كيس الولادة عنه، وبعدما حاول الرجل أن يجبر المهر على الوقوف، يبدأ المهر في استعادة أنفاسه، ويبدأ في تحريك أطرافه.

وفي نهاية مقطع الفيديو يظهر المهر وهو يتجول بجوار امه، بعد أن أعيد للحياة مرة أخرى بمعجزة.

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