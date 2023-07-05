الألعاب المائية تجذب السياح والمصريين بفنادق الغردقة

تواصل فنادق الغردقة تقديم العروض المائية لجذب السياح والمصريين خلال الصيف، إذ تتواصل على مدار اليوم بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة البرامج الصيفية للسائحين من نزلاء الفنادق بمشاركة سياح من دول عدة.

وضمت العروض عدة فقرات فنية وعروض مائية على حمامات السباحة ومنطقة الاكوا بارك وعروض شو برازيلى نالت إحسان السياح.

وقال إيهاب السيد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن هذه الحفلات تعد انطلاقة لموسم السياحة الصيفية والتى تشهد رواج كبير، مشيرًا إلى أن نسب الاشغال بالفندق أكثر من 80% من سياحة داخلية ودولية.

وأضاف علاء الدين محمود مدير أحد فنادق الغردقة، أن الفندق ينظم على مدار الأسبوع 4 حفلات أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس تختلف فيها العروض والفقرات التى تجذب السياح والمصريين حيث إن الفندق به مصريين وسياح من دول عدة.

وأشار محمود، إلى أن الفندق يقدم كل الأكلات التى تضم كل مطابخ العالم وأيضا الأكلات البحرية والسوشى والفواكه، كما يتم عمل العديد من مهرجانات الفواكه الصيفية من مانجو وبطيخ وفراولة.

وتحرص الفنادق دائما على خلق جو ترفيهي وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ.

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