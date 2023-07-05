رفع 530 طن من القمامة بالدقهلية

نفذ جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والوحدات المحلية، وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية، حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و بمشاركة 8 وحدات محلية

وأكد محافظ الدقهلية الدكتور ًأيمن مختار، أنه تم رفع 530 طن من القمامة و10 طن اتربه بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل نطاق المنطقة المركزية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل، قائلًا:" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

وباشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة الاستاذ محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والاستاذ عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد..

الجدير بالذكر أن الحملة شملت (غسيل ارصفه شارع المشايه السفليه و تقليم أشجار بشارع المشايه السفليه ورفع ناتج تقليم وترميم السياج الحديدي لسور المشايه السفليه وتشغيل المكنسيه علي الطريق السريع ونظافه كباري سندوب وتم تكثيف النظافه ورفع المخلفات والاتربة بشوارع المشايه والجمهورية و عبد السلام عارف و قناه السويس والطريق الدائري و ميدان الطميهي وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب و الدراسات والترعه و الصدر و بورسعيد والجلاء وجيهان وسوق ستوته)..

جاء ذلك في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.