محافظ القاهرة: القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسي

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن حملة ١٠٠ يوم صحة تأتى في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال تفقد تفقده فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة» والتى تتم تحت شعار " معاك من أول يوم" بمدينة الخيالة وهى إحدى المدن المطورة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات، لمتابعة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للقاطنين بها فى إطار حرص الدولة على تقديم كل سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كل المبادرات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة أن القطاع الصحى فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى لتحقيق رؤية "مصر ٢٠٣٠".

وأشار محافظ القاهرة إلى الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير كل الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن

وأضاف محافظ القاهرة، أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كل أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، مع رفع كفاءة النظافة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق أهدافها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، وعيادات الأطفال، والجراحة العامة، ومبادرات التوعية والتثقيف الصحى، وتابع تواجد الفرق الطبية وتوافر كل الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة التى تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية مشيرًا إلى أن المبادرة تقوم بصرف العلاج بالمجان فى كافة التخصصات التي تشملها المبادرة والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التي تستدعى ذلك.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين المترددين على العيادات واستفسر منهم عن جودة الخدمة المقدمة، إذ أبدى المواطنون رضاهم التام عنها خصوصا أنها تشمل كل التخصصات.

وتقوم المبادرة بتوجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل الموطنين وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والأكثر احتياجًا، وتستهدف المبادرة جميع المراحل العمرية بكافة التخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وخاصة صحة المرأة، والأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة، وتستقبل الحملة الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، ليتمكن الجميع من الاستفادة بخدمات المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائى، والضغط، بالإضافة إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشارها.