استجابة لـ «الوفد».. «بَيْتُ الزُّكاةِ» يمنح إعانة فورية لسيدة استغاثت بشيخ الأزهر

قرر«بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، منح اعانة فورية عاجلة لسيدة تدعى "س.ا.ب.ح" من القاهرة وجهت استغاثة عاجلة لفضيلة الإمام الأكبر.

قالت السيدة في استغاثتها المنشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوفد»: أعانى من أمراض وأبنائي عدة يحتاجون شهريًا أدوية وقطرات لعلاج العيون، لا أستطيع توفيرها وأقيم بإحدى الشقق «إيجار جديد» شهريا بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، ولا املك سوى معاش «تكافل وكرامة» وهو لا يكفيني لأيام عدة، لذلك أناشد شيخ الأزهر منحى معاشًا شهريًا يساعدني على مواصلة رحلة كفاحي مع أبنائي المرضى.

فور نشر الاستغاثة بالموقع الإلكتروني لصحيفة الوفد قام فريق الرصد والبحث بـ «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» بالتواصل مع الحالة من خلال أرقام التليفونات المنشورة بالاستغاثة.

ومن ثم تقرر منح السيدة المذكورة إعانة فورية لحين استكمال وفحص الأوراق الخاصة لبحث الحالة لتقديم كل المساعدات الممكنة لها.

إلى قلب فضيلة الإمام الأكبر

وكانت نشرت جريدة الوفد استغاثة، قبل أيام قليلة مضمونها: "أعانى من عدة أمراض وأبنائى يحتاجون شهريا أدوية وقطرات لعلاج العيون لا أستطيع توفيرها وأقيم بإحدى الشقق "إيجار جديد" شهريا بمبلغ 1500 جنيه، ولا أملك سوى معاش «تكافل وكرامة» وهو لا يكفينى عدة أيام، لذلك أناشد الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لمنحى معاشًا يساعدنى على مواصلة رحلة كفاحى مع أبنائى المرضى.

سلوى أحمد بشتى حسين

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