عاجل
تشييع جثامين شهداء عدوان الاحتلال على جنين السيسي يوقع عدداً من قوانين ربط الحساب الختامى لهيئات النقل والطاقة
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مباحثات بين البحرين والولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

البحرين والولايات
البحرين والولايات المتحدة

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ودعم مسارات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منوها بحرص واهتمام بلاده بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بما يصب في صالح خير ونماء البلدين والشعبين الصديقين، وأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة المشتركة.

txt

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

txt

مباحثات بين البحرين وبريطانيا حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

مباحثات بين البحرين والولايات المتحدة

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال مباحثات رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم مع عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت، بشأن سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور ونمو على كافة المسارات، وتأكيد تعزيز التعاون والعمل البرلماني الثنائي، بما يلبي التطلعات والغايات المنشودة المشتركة.

مواد متعلقة

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

مباحثات بين البحرين وبريطانيا حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع جلالة ملك البحرين

فاتن رضوان تطالب بتعزيز المراقبة والمتابعة في التعاونيات

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

إيمان العاصي ضيفة "معكم" مع منى الشاذلي

المسلمى: ضم السياحة لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية .. إيجابى

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76
الجريدة الورقية