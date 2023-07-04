مباحثات بين البحرين وبريطانيا حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن العلاقات التاريخية الوطيدة الممتدة لأكثر من 200 عام بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تحظى بالاهتمام المستمر لتحقيق المزيد من النماء بمختلف أوجه التعاون.

البحرين وبريطانيا

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني مع ولي عهد المملكة المتحدة الأمير وليام اليوم الثلاثاء بقلعة ويندسور، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية؛ لبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف خليفة أن هذه العلاقات الوطيدة تسهم في فتح مسارات أكثر تميزًا للعمل المشترك على كافة الأصعدة ويصب في خدمة مصالح البلدين ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وأشار إلى مستويات التعاون المتنامية بين البلدين وما تشهده من تطورٍ وتقدم والتي تستند في عمقها إلى متانة العلاقات الثنائية، وأهمية مواصلة الدفع بها للوصول إلى التطلعات المنشودة.