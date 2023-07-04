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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

الاعتداءات الإسرائيلية
الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

 

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية ووقف أعمال العنف والتصعيد.

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

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مندوب فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي قتل 2250 طفلاً

وأكدت الوزارة  حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء عملية السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين، معربة عن قلقها البالغ إزاء التصاعد المقلق للعنف المسلح في جنين خلال اليومين الماضيين.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن كل دقيقة تمر من هذا العنف المستمر تشكل خطرا على الأرواح والمنازل والخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشددة على ضرورة احترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحمايتها.

وأكدت أنه يجب على القوات الإسرائيلية ضمان وصول السكان في جنين دون عوائق إلى الخدمات الصحية والمأوى والغذاء والمياه، وكذلك أن تتمتع سيارات الإسعاف وأول المستجيبين بإمكانية الوصول دون عوائق إلى الجرحى، وأن يكونوا قادرين على توفير رعاية الطوارئ دون تعريض حياتهم للخطر.

ولفتت اللجنة إلى أن مستويات العنف المتصاعدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أدت إلى تصاعد التوترات وتدهور مقلق للوضع الإنساني في الضفة الغربية، مشددة على أن هناك حاجة لبذل جهود فورية لإنهاء العنف السائد.

 

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