محافظ الإسماعيلية يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أمس الثلاثاء بمكتبه، اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، لبحث ومناقشة الخطط المستقبلية لجهاز تعمير سيناء بالمحافظة، وعدد من المشروعات القائمة والمستقبلية مما يعود بالنفع علي الشارع الإسماعيلي في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة.

ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، ورئيسة منطقة تعمير شرق وغرب القناة بالجهاز، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الإسكان.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلي أهمية دور جهاز تعمير سيناء فى الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، متمنيًا المزيد من التعاون بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية و جهاز تعمير سيناء.

من جانبه، وجَّه رئيس جهاز تعمير سيناء الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حُسن الاستقبال، مشيدًا بالتعاون البناء بين محافظة الإسماعيلية و جهاز تعمير سيناء، بما يعود بالنفع والفائدة علي مواطني الإسماعيلية.