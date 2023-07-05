بلحاج ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا لمواجهة فيوتشر

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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شارك أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل، سواء في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادًا للفترة المقبلة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وقدم المدير الفني في بداية الجلسة التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتناقش الكولومبي أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة في التفاصيل كافة والأمور الفنية التي حدثت في مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز و العمل بكل جدية و قوة وغلق ملف كأس مصر حاليًّا، و التركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات.

وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وبهذا الفوز العريض يتأهل الفارس الأبيض رسميًّا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدًا مع فريق بيراميدز.

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