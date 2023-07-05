أهلي جدة يعلن التعاقد مع روبرتو فيرمينو.. تجربة جديدة (فيديو)

أعلن نادي أهلي جدة رسميًا التعاقد مع النجم البرازيلي مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو للاعلان الرسمي عن صفقة فيرمينو.





كان روبرتو فيرمينو، تخطى صباح اليوم الكشف الطبي بنادي أهلي جدة.

ورفض فيرمينو تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، لرغبته في خوض تجربة جديدة خارج البريميرليج.



وسوف يوقع روبرتو فيرمينو على عقد مع نادي أهلي جدة السعودي حتى 30 يونيو 2026.

في سياق متصل تعاقدت إدارة نادي أهلي جدة الأسبوع الماضي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وجه الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة لجمهور الراقي في أول حديث رسمي عبر قناة النادي السعودي الرسمية، اليوم الأحد، قبل الدخول في تدريبات الفريق السعودي.

تعاقد النادي الأهلي مع إدوارد ميندي من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 16 مليون مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل اللاعب السنغالي على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون دولار في الدوري السعودي، إلى جانب 3 ملايين دولار كإضافات، وينتهي عقد اللاعب مع الراقي في ينهاية يونيو من عام 2026.

رسالة ميندي لجمهور الأهلي

أعرب إدوارد ميندي عن سعادته بالانتقال للنادي الأهلي السعودي، مؤكدًا أن الكرة في المملكة العربية السعودي قد تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأن الدوري السعودي أصبح أقوى بعد التعاقدات الأخيره مع نجوم عالميين كبار.

وقال إدوارد ميندي في تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي على يوتيوب: "أنا سعيد جداً بالتواجد في النادي الأهلي، وانتظر رؤيتكم في المدرجات في أقرب وقت، يكفي أن الجمهور يعلم لقبي المفضل، فمنذ إعلان التعاقد معي بدأوا بقول كلمة "إدو لي" وهذا هو لقبي المفضل، وأخيرًا، للأهلي جينا".

أشار إدوارد ميندي إلى ان جمهور الأهلي يطلق على أنفسهم لقب "الأسود"، وكوني أسدًا سنغاليًا، فهذا يجعل التناغم بيننا كبير واسهل.

وقال ميندي أن جمهور الأهلي كان من أسباب موافقته على الانتقال للدوي السعودي، وأول ما لفت أنظار الأسد السنغالي للعرض المقدم هو تفاعل الجمهور الجنوني مع العرض، وفي حالة أن الجمهور متعطش لمشاهدة كرة القدم فهذا يجعل اللعبة ممتعه أكثر وفي أعلى المستويات.



يذكر أن فريق أهلي جدة عاد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.