الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم البرازيلي فيرمينو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن تعاقده رسميًا مع الدوري البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، لدعم صفوف فريقها الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل في صفقة انتقال حر.

وأصبح فيرمينو صاحب الـ31 عامًا ثاني صفقات الفريق من المحترفين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد السنغالي ميندي حارس المرمى قادمًا من تشيلسي. جاء ذلك بعد الاتفاق على معظم بنود عقد الانتقال، إضافة إلى تجاوز اللاعب الفحوص الطبية.

ويجيد فيرمينو اللعب في جميع المراكز الهجومية "المهاجم الصريح، المهاجم الثاني، والجناح"، كما يتقن اللعب بالقدمين وكثيرًا ما أحرز أهدافًا رأسية.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في 2015 لعب المهاجم البرازيلي 256 مباراة سجل خلالها 82 هدفًا، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا، موسم 2018-2019، وبطولة الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2022، وكأس السوبر الإنجليزي.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية 2010 مع نادي فيجويرنسي في الفئات السنة، وتم تصعيده في العام ذاته إلى الفريق الأول، وبعدها انتقل إلى نادي توبينسي في الدوري البرازيلي ومنه إلى هونفاهيم الألماني، موسم 2011- 2012م.

وترك فيرمينو بصمته في ظهوره الأخير مع ليفربول، وسجل هدفاً في تعادل مجنون 4-4 أمام ساوثهامبتون، الذي هبط للدرجة الثانية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، الأحد.

