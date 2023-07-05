لميس الحديدي تنعي علاء عبد الخالق.. أشعر بوجع شديد (فيديو)

نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية مساء أمس، ووارى جثمانه الثرى صباح اليوم، قائلة: "أشعر بوجع شديد أني بنعي الفنان القدير علاء عبد الخالق.. مين ينسى طيارة ورق وهو كان كده فعلاً كان خفيف ورحل بسرعة شديدة.

علاء عبد الخالق أيقونة من أيقونات جيل التسعينيات

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON مساء اليوم الثلاثاء أن علاء عبد الخالق أيقونة من أيقونات جيل التسعينيات، وهو الجيل الذ ارتبطنا بموسيقاه وأغانيه.

وعن ذكريات تعارفها عليه برفقة زميل الدراسة الفنان هشام عباس في الجامعة الأمريكية قالت لميس الحديدي: "أنا أعرفه من أيام دراستي في الجامعة الأمريكية كان بيعمل حفلات عندنا وبدأت صداقتنا مع هشام عباس زميلي في الجامعة في ذلك الحين وتحولت علاقتي به أنا وهشام عباس لصداقة قوية وبقى يقرأ لنا الأغاني وكان يزورنا.. كنا صغيرين وكان بالنسبة لنا نجم كبير وكانت علاقة صداقة.. كان فيه مشاعر جميلة".

وعلاء عبد الخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أن جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبدالخالق، يشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، ويجري دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش.

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبدالخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وكان أحيا في مارس الماضي نجوم التسعينيات، حفل عيد ميلاد النجم علاء عبد الخالق، لإدخال البهجة عليه، قبل رحيله.

حضر الحفل كل من حميد الشاعرى وعصام كاريكا والذي حرص على الغناء للفنان الراحل، وحلمى عبد الباقى وهشام عباس الذي شارك بالرقص والغناء في الحفل وحسن عبد المجيد وأحمد أيوب، كما حضر أيضا الكابتن خالد الغندور والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وبعض الأصدقاء المقربين.



وظهر بعدها قعيدًا في حفل زفاف ابنته الذي احتفل به في بدايات مايو السابق، ولم يغني في حفل الزفاف وبدا عليه علامات كِبر السن، وحرص عدد كبير من أصدقائه على دعمه وحضور حفل الزفاف معه، والغناء من أجل ابنته ومشاركته الفرحة واستعادة ذكريات بدايات كل منهم معًا.

ومن الفناين الذين حرصوا على الذهاب لحفل الزفاف كان محمد محي، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني، إيهاب توفيق، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكأنه حرص على توديع الجميع قبل الوفاة، وغنى الفنانين أغانيه الشهيرة مثل «داري رموشك»، التي حققت نجاحًا كبيرًا من قبل، وانتشرت فيديوهات حفل الزفاف على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.