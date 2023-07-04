عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من جنين

أعلن المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات بدأت في الإنسحاب من مخيم جنين في الضفة الغربية في وقت متأخر مساء اليوم.

الانسحاب الإسرائيلي

ويأتي الانسحاب الإسرائيلي من المخيم، في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لـ " CNN" ، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين "لم تنته بعد" حتى يعلن الجيش الإسرائيلي انتهائها.

وتابع المتحدث أن العملية لم تنته بعد حتى نعلن ذلك، هناك تحركات في المخيم والقوات تغادر المخيم".

وذكر الإعلام الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.