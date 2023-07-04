ضياء رشوان يشيد بالحوار الوطني.. أعاد روح ثورة 30 يونيو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون تداول المعلومات مهم لأمن المجتمع السياسي، وأن هناك نقاشات مع الأجهزة المعنية في بعض التفاصيل الفنية الخاصة بنوعية المعلومات المتداولة وتاريخ سرية المعلومات.

وأضاف أنه لا يهتم بالمشككين في جدية الحوار الوطني، ولا يعتبرهم موجودين، لأنهم بالفعل غير مشاركين، بينما المشاركون من المعارضة المصرية والحركة الديمقراطية يفخرون بمشاركة ممثليهم في الحوار الوطني عبر مواقع التواصل.

وذكر المنسق العام للحوار الوطني أن الحوار الوطني أعاد روح ثورة 30 يونيو من جديد، لأنه ضم جميع الأطياف والتيارات، وهو ما أصاب الجماعة الإرهابية بالصدمة، إضافة إلى أن المشاركين جميعهم متخصصون في المجالات التي شاركوا فيها، وبالتالي الخلافات بينهم هي خلافات حقائق، وليست خلافات سياسية.

عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع

ونوه إلى أن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.

وذكر أن هناك عدد من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصايا على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.

ولفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن في جلسات مصغرة، القوانين التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلين عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي.