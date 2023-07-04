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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الغندور يتغنى بالفوز الكاسح لـ الزمالك على المقاولون

الغندور
الغندور

تغنى الإعلامي خالد الغندور بفوز فريق الزمالك على نظيره المقاولون العرب، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

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الغندور يهنئ  المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس

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الغندور يعلق على فوز الزمالك على طلائع الجيش

وقال الغندور على صفحته الشخصية "فيس بوك": "انتهاء المتعة: الزمالك يمتع ويبدع ويعزف سيمفونية كروية بفوز كبير وعريض علي المقاولون بنتيجة 6/1 ليتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وتغلب الزمالك في دور الـ32، على بروكسي بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ثم على فاركو في دور الـ16 بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفواليوم بدور الـ8 على المقاولون بسداسية فتح خلالها مدرسة الفن والهندسة من جديد.

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