الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الغندور يعلق على فوز الزمالك على طلائع الجيش

الغندور
الغندور

حقق فريق الزمالك فوزا مهما بتغلبه على طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء .

كتب خالد الغندور عبر حسابه فيسبوك: رأيكم: من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وطلائع الجيش؟.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد  26 نقطة.

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام

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