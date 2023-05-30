الغندور يعلق على فوز الزمالك على طلائع الجيش

حقق فريق الزمالك فوزا مهما بتغلبه على طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء .

كتب خالد الغندور عبر حسابه فيسبوك: رأيكم: من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وطلائع الجيش؟.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام